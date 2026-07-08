Scoreboard roundup -- 7/7/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Cardinals 3 (Doubleheader, game 1)
Cubs 5, Orioles 2
Athletics 2, Tigers 6
Braves 4, Pirates 12
Yankees 4, Rays 6
Mariners 5, Marlins 6
Astros 6, Nationals 3
Royals 16, Mets 12
Phillies 4, Reds 1
Red Sox 8, White Sox 1
Guardians 1, Twins 3
Brewers 10, Cardinals 2 (Doubleheader, game 2)
Angels 3, Rangers 8
Diamondbacks 1, Padres 4
Blue Jays 9, Giants 3
Rockies 4, Dodgers 3
FIFA World Cup
Argentina 3, Egypt 2
Switzerland 0, Colombia 0
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