Scoreboard roundup -- 7/19/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
FIFA World Cup Final
Spain 1, Argentina 0
MAJOR LEAGUE BASEBALL
White Sox 3, Blue Jays 0
Dodgers 8, Yankees 2 (Doubleheader game 1)
Mets 6, Phillies 1
Rays 1, Red Sox 6
Rangers 5, Braves 8
Pirates 7, Guardians 1
Orioles 5, Astros 2
Marlins 1, Brewers 3
Padres 19, Royals 2
Twins 1, Cubs 10
Reds 9, Rockies 6
Nationals 5, Athletics 2
Tigers 2, Angels 3
Giants 3, Mariners 6
Cardinals 7, Diamondbacks 8
Dodgers 1, Yankees 2 (Doubleheader game 2)
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Sparks 82, Wings 90
Sky 91, Dream 93
Sun 63, Mercury 72
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.