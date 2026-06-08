Scoreboard roundup -- 6/7/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox, Yankees 6
White Sox 5, Phillies 9
Pirates 2, Braves 3
Orioles 4, Blue Jays 6
Mariners 4, Tigers 5
Rays 1, Marlins 4
Athletics 5, Astros 0
Royals 6, Twins 5
Reds 3, Cardinals 5
Guardians 0, Rangers 10
Brewers 12, Rockies 4
Nationals 1, Diamondbacks 5
Angels 13, Dodgers 5
Mets 7, Padres 3
Giants 2, Cubs 1
French Open Finals
Women's Final: Mirra Andreeva beats Maja Chwalińska (6-3, 6-2)
Men's Final: Alexander Zverev beats Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1)
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