Scoreboard roundup -- 6/3/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 105, Spurs 95 (NBA Finals - Game 1)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 4, Nationals 1
Tigers 7, Rays 2
White Sox 8, Twins 0
Mets 7, Mariners 1
Padres 2, Phillies 3
Orioles 1, Red Sox 8
Guardians 5, Yankees 4
Royals 5, Reds 2
Blue Jays 3, Braves 7
Giants 1, Brewers 0
Rangers 3, Cardinals 5
Athletics 5, Cubs 4
Pirates 9, Astros 11
Rockies 4, Angels 11
Dodgers 7, Diamondbacks 0
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