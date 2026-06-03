Scoreboard roundup -- 6/2/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 5, Hurricanes 4 (Stanley Cup Final - Game 1)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 8, Rays 0
Padres 2, Phillies 3
Orioles 4, Red Sox 2
Marlins 7, Nationals 3
Guardians 9, Yankees 4
Royals 3, Reds 4
Blue Jays 3, Braves 4
White Sox 4, Twins 6
Giants 3, Brewers 8
Rangers 7, Cardinals 4
Athletics 2, Cubs 1
Pirates 10, Astros 6
Rockies 8, Angels 2
Dodgers 6, Diamondbacks 5
Mets 3, Mariners 8
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