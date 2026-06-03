Scoreboard roundup -- 6/2/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 5, Hurricanes 4 (Stanley Cup Final - Game 1)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 8, Rays 0
Padres 2, Phillies 3
Orioles 4, Red Sox 2
Marlins 7, Nationals 3
Guardians 9, Yankees 4
Royals 3, Reds 4
Blue Jays 3, Braves 4
White Sox 4, Twins 6
Giants 3, Brewers 8
Rangers 7, Cardinals 4
Athletics 2, Cubs 1
Pirates 10, Astros 6
Rockies 8, Angels 2
Dodgers 6, Diamondbacks 5
Mets 3, Mariners 8

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos