Scoreboard roundup -- 6/14/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Golden Knights 0 (Stanley Cup Final - Game 6 - CAR wins series 4-2)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 4, Pirates 2
Padres 5, Orioles 2
Mariners 1, Nationals 10
Yankees 8, Blue Jays 3
Diamondbacks 5, Reds 3
Braves 1, Mets 8
Astros 0, Royals 4
Dodgers 4, White Sox 6
Phillies 0, Brewers 4
Cardinals 4, Twins 5
Rockies 23, Athletics 9
Cubs 1, Giants 5
Rays 8, Angels 3
Rangers 6, Red Sox 4
Tigers, Guardians (POSTPONED)

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