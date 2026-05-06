Scoreboard roundup -- 5/5/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 101, Pistons 111
Lakers 90, Thunder 108
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 2, Avalanche 5
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Athletics 1, Phillies 9
Orioles 9, Marlins 7
Red Sox 10, Tigers 3
Blue Jays 3, Rays 4
Twins 11, Nationals 3
Rangers 4, Yankees 7
Reds 2, Cubs 3
Guardians 3, Royals 5
Dodgers 1, Astros 2
White Sox 3, Angels 4
Braves 3, Mariners 2
Pirates 0, Diamondbacks 9
Padres 10, Giants 5
Brewers, Cardinals (POSTPONED)
Mets, Rockies (POSTPONED)
