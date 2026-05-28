Scoreboard roundup -- 5/27/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 4, Canadiens 0
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 1, Blue Jays 2
Nationals 2, Guardians 3
Cardinals 1, Brewers 2
Mariners 9, Athletics 1
Diamondbacks 3, Giants 2
Phillies 3, Padres 0
Rays 2, Orioles 11
Angels 0, Tigers 4
Cubs 10, Pirates 4
Braves 0, Red Sox 8
Reds 2, Mets 4
Twins 2, White Sox 15
Yankees 7, Royals 0
Astros 4, Rangers 3
Rockies 1, Dodgers 4
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.