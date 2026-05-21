Scoreboard roundup -- 5/20/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 113, Thunder 122
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 4, Avalanche 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 9, Phillies 4
Orioles 3, Rays 5
Astros 1, Twins 4
Rangers 5, Rockies 4
Giants 3, Diamondbacks 6
White Sox 4, Mariners 5
Braves 9, Marlins 1
Guardians 3, Tigers 2
Mets 4, Nationals 8
Blue Jays 2, Yankees 1
Red Sox 4, Royals 3
Brewers 5, Cubs 0
Pirates 7, Cardinals 0
Dodgers 4, Padres 0
Athletics 6, Angels 5
