Scoreboard roundup -- 5/20/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 113, Thunder 122

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Golden Knights 4, Avalanche 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 9, Phillies 4
Orioles 3, Rays 5
Astros 1, Twins 4
Rangers 5, Rockies 4
Giants 3, Diamondbacks 6
White Sox 4, Mariners 5
Braves 9, Marlins 1
Guardians 3, Tigers 2
Mets 4, Nationals 8
Blue Jays 2, Yankees 1
Red Sox 4, Royals 3
Brewers 5, Cubs 0
Pirates 7, Cardinals 0
Dodgers 4, Padres 0
Athletics 6, Angels 5

