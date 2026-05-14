Scoreboard roundup -- 5/13/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 117, Pistons 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 3, Avalanche 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Yankees 0, Orioles 7
Angels 2, Guardians 4
Rockies 10, Pirates 4
Nationals 8, Reds 7
Phillies 1, Red Sox 3
Rays 3, Blue Jays 5
Tigers 2, Mets 3
Cubs 1, Braves 4
Royals 5, White Sox 6
Marlins 9, Twins 5
Padres 3, Brewers 1
Diamondbacks 5, Rangers 6
Mariners 3, Astros 4
Cardinals 2, Athletics 6
Giants 0, Dodgers 4

