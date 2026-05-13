Scoreboard roundup -- 5/12/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Timberwolves 97, Spurs 126
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 3, Canadiens 2
Ducks 2, Golden Knights 3
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Angels 2, Guardians 3
Yankees 6, Orioles 2
Rockies 1, Pirates 3
Nationals 10, Reds 4
Phillies 2, Red Sox 1
Rays 7, Blue Jays 6
Tigers 2, Mets 10
Cubs 2, Braves 5
Royals 5, White Sox 6
Marlins 0, Twins 3
Padres 4, Brewers 6
Diamondbacks 4, Rangers 7
Mariners 10, Astros 2
Cardinals 6, Athletics 4
Giants 6, Dodgers 2
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.