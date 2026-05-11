Scoreboard roundup -- 5/10/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 144, 76ers 114
Spurs 109, Timberwolves 114
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Nationals 2, Marlins 5
Athletics 1, Orioles 2
Rockies 0, Phillies 6
Rays 4, Red Sox 1
Angels 6, Blue Jays 1
Astros 0, Reds 5
Twins 5, Guardians 4
Yankees 3, Brewers 4
Mariners 1, White Sox 2
Cubs 0, Rangers 3
Pirates 6, Giants 7
Braves 7, Dodgers 2
Mets 1, Diamondbacks 5
Cardinals 2, Padres 3
Tigers 6, Royals 3
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 2, Canadiens 6
Golden Knights 3, Ducks 4
