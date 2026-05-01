Scoreboard roundup -- 4/30/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 140, Hawks 89
Celtics 93, 76ers 106
Nuggets 98, Timberwolves 110

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 5, Braves 2
Astros 3, Orioles 10
Giants 2, Phillies 3
Cardinals 10, Pirates 5
Rockies 4, Reds 6
Nationals 5, Mets 4
Diamondbacks 1, Brewers 13
Royals 3, Athletics 6
Astros 11, Orioles 5
Giants 5, Phillies 6
Blue Jays 1, Twins 7

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Stars 2, Wild 5
Oilers 2, Ducks 5

