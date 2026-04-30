Scoreboard roundup -- 4/29/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 109, Pistons 116
Raptors 120, Cavaliers 125
Rockets 99, Lakers 93

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 3, Lightning 2
Penguins 0, Flyers 1
Mammoth 4, Golden Knights 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Guardians 3
Angels 2, White Sox 3
Mariners 5, Twins 3
Yankees 0, Rangers 3
Red Sox 1, Blue Jays 8
Marlins 2, Dodgers 2
Cubs 5, Padres 4
Rockies 13, Reds 2
Cardinals 5, Pirates 4
Nationals 14, Mets 2
Tigers 3, Braves 4
Diamondbacks 6, Brewers 2
Royals 2, Athletics 5
Giants, Phillies (POSTPONED)
Astros, Orioles (POSTPONED)

