Scoreboard roundup -- 4/26/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 89, Raptors 93
Spurs 114, Trail Blazers 93
Celtics 128, 76ers 96
Lakers 96, Rockets 115
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 6, Bruins 1
Lightning 3, Canadiens 2
Avalanche 5, Kings 1
Oilers 3, Ducks 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Orioles 3
Phillies 2, Braves 6
Guardians 2, Blue Jays 4
Rockies 3, Mets 1 (Doubleheader - game 1)
Tigers 8, Reds 3
Twins 2, Rays 4
Yankees 4, Astros 7
Pirates 0, Brewers 5
Nationals 2, White Sox 1
Mariners 3, Cardinals 2
Athletics 2, Rangers 1
Marlins 3, Giants 6
Padres 7, Diamondbacks 12
Angels 9, Royals 11
Cubs 0, Dodgers 6
Rockies 3, Mets 0 (Doubleheader - game 2)
