Scoreboard roundup -- 4/22/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 83, Pistons 98
Suns 107, Thunder 120
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 2, Flyers 5
Stars 4, Wild 3
Ducks 6, Oilers 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Cardinals 1, Marlins 4
Reds 1, Rays 6
Astros 2, Guardians 0
Orioles 8, Royals 6
Blue Jays 3, Angels 7
Athletics 4, Mariners 5
Brewers 2, Tigers 5
Braves 8, Nationals 6
Yankees 4, Red Sox 1
Twins 2, Mets 3
Phillies 2, Cubs 7
Pirates 8, Rangers 4
Padres 3, Rockies 8
White Sox 7, Diamondbacks 11
Dodgers 0, Giants 3
