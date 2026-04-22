Scoreboard roundup -- 4/21/26

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday's sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 111, Celtics 97
Trail Blazers 106, Spurs 103
Rockets 94, Lakers 101

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Lightning 3
Bruins 4, Sabres 2
Mammoth 3, Golden Knights 2
Kings 1, Avalanche 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Astros 5, Guardians 8
Reds 12, Rays 6
Brewers 12, Tigers 4
Cardinals 5, Marlins 3
Braves 4, Nationals 11
Yankees 4, Red Sox 0
Twins 5, Mets 3
Orioles 5, Royals 6
Phillies 4, Cubs 7
Pirates 1, Rangers 5
Padres 1, Rockies 0
Blue Jays 4, Angels 2
Athletics 5, Mariners 2
White Sox 11, Diamondbacks 5
Dodgers 1, Giants 3

