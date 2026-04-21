Scoreboard roundup -- 4/20/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 105, Cavaliers 115
Hawks 107, Knicks 106
Timberwolves 119, Nuggets 114
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 3, Penguins 0
Senators 2, Hurricanes 3
Wild 2, Stars 4
Ducks 3, Oilers 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Tigers 6, Red Sox 8
Astros 9, Guardians 2
Reds 6, Rays 1
Cardinals 3, Marlins 5
Braves 9, Nationals 4
Orioles 7, Royals 5
Phillies 1, Cubs 5
Dodgers 12, Rockies 3
Blue Jays 5, Angels 2
Athletics 6, Mariners 4
