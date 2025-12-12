Scoreboard roundup -- 12/11/25

(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Falcons 29, Buccaneers 28

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 113, Rockets 115
Celtics 101, Bucks 116
Trail Blazers 120, Pelicans 143
Nuggets 136, Kings 105

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 3, Maple Leafs 2
Lightning 8, Devils 4
Ducks 2, Islanders 5
Golden Knights 3, Flyers 2
Hurricanes 3, Capitals 2
Senators 6, Blue Jackets 3
Canadians 4, Penguins 2
Blues 2, Predators 7
Stars 2, Wild 5
Bruins 6, Jets 3
Red Wings 1, Oilers 4
Panthers 2, Avalanche 6
Sabres 3, Canucks 2

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

