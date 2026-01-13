Scoreboard roundup -- 1/12/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 4, Sabres 3
Hurricanes 3, Red Wings 4
Kraken 4, Rangers 2
Lightning 5, Flyers 1
Canucks 3, Canadiens 6
Devils 5, Wild 2
Oilers 4, Blackhawks 1
Maple Leafs 4, Avalanche 3
Stars 3, Kings 1
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Jazz 123, Cavaliers 112
Celtics 96, Pacers 98
76ers 115, Raptors 102
Nets 105, Mavericks 113
Lakers 112, Kings 124
Hornets 109, Clippers 117
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Texans 30, Steelers 6
