There are roughly 17.5 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Texas using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2023 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Wyoming are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,142 counties.
#50. Randall County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (10,089 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 69
--- Korean War: 323
--- Vietnam War: 3,111
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,498
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,147
#49. Sutton County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (222 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 12
--- Vietnam War: 67
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 61
--- Gulf War (09/2001 or later): 38
#48. Taylor County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (9,592 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 87
--- Korean War: 523
--- Vietnam War: 2,664
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,745
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,260
#47. Upshur County
- Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,915 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 24
--- Korean War: 188
--- Vietnam War: 1,004
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 500
--- Gulf War (09/2001 or later): 635
#46. Polk County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (3,827 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 13
--- Korean War: 120
--- Vietnam War: 1,591
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 642
--- Gulf War (09/2001 or later): 786
#45. San Jacinto County
- Percent of residents that are veterans: 9.3% (2,043 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 104
--- Vietnam War: 800
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 267
--- Gulf War (09/2001 or later): 380
#44. Panola County
- Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,630 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 73
--- Vietnam War: 594
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 408
--- Gulf War (09/2001 or later): 298
#43. Hood County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (4,838 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 347
--- Vietnam War: 2,072
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,157
--- Gulf War (09/2001 or later): 884
#42. San Patricio County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (4,869 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 41
--- Korean War: 181
--- Vietnam War: 1,417
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,386
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,532
#41. Trinity County
- Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,061 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 3
--- Korean War: 116
--- Vietnam War: 389
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 231
--- Gulf War (09/2001 or later): 194
#40. Bastrop County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (7,238 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 43
--- Korean War: 306
--- Vietnam War: 2,640
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,006
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,919
#39. Callahan County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,049 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 44
--- Vietnam War: 411
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 470
--- Gulf War (09/2001 or later): 248
#38. Hudspeth County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (262 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 67
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 173
--- Gulf War (09/2001 or later): 76
#37. Kleberg County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,199 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 12
--- Korean War: 61
--- Vietnam War: 541
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 744
--- Gulf War (09/2001 or later): 621
#36. Tom Green County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (8,439 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 71
--- Korean War: 414
--- Vietnam War: 2,262
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,790
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,884
#35. Bexar County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (146,367 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 832
--- Korean War: 4,381
--- Vietnam War: 38,392
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 54,100
--- Gulf War (09/2001 or later): 61,051
#34. McCulloch County
- Percent of residents that are veterans: 9.7% (577 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 16
--- Vietnam War: 260
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 184
--- Gulf War (09/2001 or later): 72
#33. Cass County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (2,159 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 32
--- Vietnam War: 966
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 361
--- Gulf War (09/2001 or later): 525
#32. Fisher County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (285 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 18
--- Vietnam War: 90
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 38
--- Gulf War (09/2001 or later): 100
#31. Oldham County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (132 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 28
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8
--- Gulf War (09/2001 or later): 94
#30. Parker County
- Percent of residents that are veterans: 9.8% (11,597 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 79
--- Korean War: 603
--- Vietnam War: 3,469
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,323
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,063
#29. Leon County
- Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,229 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 15
--- Korean War: 71
--- Vietnam War: 431
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 272
--- Gulf War (09/2001 or later): 271
#28. Kenedy County
- Percent of residents that are veterans: 10.2% (5 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 1
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4
--- Gulf War (09/2001 or later): 0
#27. Kerr County
- Percent of residents that are veterans: 10.4% (4,498 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 92
--- Korean War: 546
--- Vietnam War: 2,128
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 679
--- Gulf War (09/2001 or later): 495
#26. Camp County
- Percent of residents that are veterans: 10.5% (979 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 9
--- Vietnam War: 337
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 255
--- Gulf War (09/2001 or later): 279
#25. Medina County
- Percent of residents that are veterans: 10.7% (4,320 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 59
--- Korean War: 188
--- Vietnam War: 1,356
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,491
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,481
#24. Terrell County
- Percent of residents that are veterans: 10.7% (78 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 1
--- Vietnam War: 15
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 23
--- Gulf War (09/2001 or later): 9
#23. Aransas County
- Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,198 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 18
--- Korean War: 271
--- Vietnam War: 880
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 525
--- Gulf War (09/2001 or later): 350
#22. Montague County
- Percent of residents that are veterans: 10.9% (1,737 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 107
--- Vietnam War: 647
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 425
--- Gulf War (09/2001 or later): 461
#21. Marion County
- Percent of residents that are veterans: 11.1% (879 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 41
--- Vietnam War: 374
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 115
--- Gulf War (09/2001 or later): 69
#20. Clay County
- Percent of residents that are veterans: 11.3% (943 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 59
--- Vietnam War: 269
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 316
--- Gulf War (09/2001 or later): 317
#19. Wichita County
- Percent of residents that are veterans: 11.3% (10,677 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 126
--- Korean War: 271
--- Vietnam War: 2,936
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,956
--- Gulf War (09/2001 or later): 4,172
#18. Comal County
- Percent of residents that are veterans: 11.4% (15,369 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 114
--- Korean War: 607
--- Vietnam War: 5,006
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,125
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,878
#17. San Augustine County
- Percent of residents that are veterans: 11.5% (725 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 30
--- Vietnam War: 270
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 71
--- Gulf War (09/2001 or later): 151
#16. Motley County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (121 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 12
--- Vietnam War: 68
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 22
--- Gulf War (09/2001 or later): 0
#15. Sabine County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (952 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 102
--- Vietnam War: 455
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 106
--- Gulf War (09/2001 or later): 15
#14. Wood County
- Percent of residents that are veterans: 11.6% (4,321 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 186
--- Vietnam War: 1,792
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,209
--- Gulf War (09/2001 or later): 679
#13. Llano County
- Percent of residents that are veterans: 11.9% (2,219 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 60
--- Korean War: 150
--- Vietnam War: 1,096
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 419
--- Gulf War (09/2001 or later): 372
#12. Morris County
- Percent of residents that are veterans: 12.1% (1,118 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 14
--- Korean War: 52
--- Vietnam War: 324
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 251
--- Gulf War (09/2001 or later): 193
#11. Wilson County
- Percent of residents that are veterans: 12.2% (4,800 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 90
--- Korean War: 111
--- Vietnam War: 1,353
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,084
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,802
#10. Bandera County
- Percent of residents that are veterans: 12.4% (2,238 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 22
--- Korean War: 114
--- Vietnam War: 1,024
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 592
--- Gulf War (09/2001 or later): 555
#9. Menard County
- Percent of residents that are veterans: 12.4% (186 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 119
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 18
--- Gulf War (09/2001 or later): 20
#8. Armstrong County
- Percent of residents that are veterans: 12.5% (184 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 3
--- Vietnam War: 100
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 38
--- Gulf War (09/2001 or later): 32
#7. Rains County
- Percent of residents that are veterans: 13.2% (1,335 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 7
--- Korean War: 3
--- Vietnam War: 607
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 369
--- Gulf War (09/2001 or later): 135
#6. Real County
- Percent of residents that are veterans: 13.4% (278 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 23
--- Vietnam War: 136
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 28
--- Gulf War (09/2001 or later): 56
#5. Guadalupe County
- Percent of residents that are veterans: 13.9% (18,507 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 114
--- Korean War: 480
--- Vietnam War: 4,603
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,784
--- Gulf War (09/2001 or later): 7,938
#4. Kinney County
- Percent of residents that are veterans: 14.3% (411 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 0
--- Vietnam War: 193
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 95
--- Gulf War (09/2001 or later): 17
#3. Coryell County
- Percent of residents that are veterans: 18.8% (10,175 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 62
--- Korean War: 182
--- Vietnam War: 2,087
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,304
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,242
#2. Lampasas County
- Percent of residents that are veterans: 18.9% (3,268 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 19
--- Korean War: 60
--- Vietnam War: 897
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,768
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,527
#1. Bell County
- Percent of residents that are veterans: 19.4% (49,214 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 218
--- Korean War: 816
--- Vietnam War: 8,413
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 21,063
--- Gulf War (09/2001 or later): 28,262