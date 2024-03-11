Scoreboard roundup -- 3/11/24

NEW YORK — Here are the scores from Sunday's sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE
Miami 3, Houston 0
Detroit 3, NY Mets 2
Washington 7, Minnesota 3
NY Yankees 9, Atlanta 8
Cincinnati 5, Cleveland 3
LA Angels 5 San Diego 4
Chi Cubs 5, Texas 1
Seattle 8, San Francisco 3
San Francisco 5, Chi White Sox 4
AMERICAN LEAGUE
Baltimore 11, Toronto 6
Boston 7, Tampa Bay 6
Oakland 6, Kansas City 3
Toronto 6, Baltimore 6
NATIONAL LEAGUE
Philadelphia 9, Pittsburgh 7
St. Louis 12, Miami 8
Colorado 3, Milwaukee 1
LA Dodgers 12 Arizona 1
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Milwaukee 124, L.A. Clippers 117
New Orleans 116, Atlanta 103
Washington 110, Miami 108
Houston 112, Sacramento 104
Indiana 111, Orlando 97
Oklahoma City 124, Memphis 93
Brooklyn 120, Cleveland 101
Philadelphia 79, New York 73
LA Lakers 120, Minnesota 109
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Edmonton 4, Pittsburgh 0
Minnesota 4, Nashville 3 (OT)
Carolina 7, Calgary 2
Final Chicago 7 Arizona 4
Final N-Y Islanders 6 Anaheim 1
TOP-25 COLLEGE BASKETBALL
Purdue 78, Wisconsin 70
Illinois 73, Iowa 61
MAJOR LEAGUE SOCCER
D.C. United 0, Cincinnati 0 (Tie)
LA Galaxy 2, Nashville 2 (Tie)
CF Montreal 3, Miami 2
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