Scoreboard roundup -- 9/9/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Pirates 2, Orioles 3
Royals 0, Guardians 2
Nationals 7, Marlins 5
Mets 3, Phillies 9
Tigers 12, Yankees 2
Astros 3, Blue Jays 4
Cubs 6, Braves 1
Rays 5, White Sox 4
Brewers 4, Rangers 5
Twins 2, Angels 12
Reds 4, Padres 2
Cardinals 3, Mariners 5
Diamondbacks 3, Giants 5
Red Sox 6, Athletics 0
Rockies 2, Dodgers 7

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Mystics 66, Liberty 75
Lynx 72, Fever 83
Sky 61, Aces 92
Sparks 88, Mercury 83
Valkyries 73, Storm 74

