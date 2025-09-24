Scoreboard roundup -- 9/23/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 0, Orioles 6
Tigers 2, Guardians 5
Pirates 4, Reds 2
Marlins 6, Phillies 5
White Sox 2, Yankees 3
Red Sox 4, Blue Jays 1
Nationals 2, Braves 3
Mets 9, Cubs 7
Twins 4, Rangers 1
Royals 8, Angels 4
Rockies 3, Mariners 4
Dodgers 4, Diamondbacks 5
Brewers 0, Padres 7
Cardinals 9, Giants 8
Astros 1, Athletics 5

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Mercury 89, Lynx 83 (WNBA Semifinals - Game 2, Series tied 1-1)
Fever 68, Aces 90 (WNBA Semifinals - Game 2, Series tied 1-1)

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!