Scoreboard roundup -- 9/21/25

By ABC Audio

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 7, Astros 3
Red Sox 3, Rays 7
Braves 6, Tigers 2
Yankees 7, Orioles 1
Athletics 0, Padres 11
Cubs 0, Reds 1
Nationals 3, Mets 2
Guardians 2, Twins 6
Padres 3, White Sox 2
Blue Jays 8, Royals 5
Brewers 1, Cardinals 5
Marlins 4, Rangers 2
Angels 1, Rockies 3
Phillies 2, Diamondbacks 9
Giants 3, Dodgers 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Chiefs 22, Giants 9
Packers 10, Browns 13
Colts 41, Titans 20
Bengals, 10, Vikings 48
Steelers 21, Patriots 14
Rams 26, Eagles 33
Jets 27, Buccaneers 29
Raiders 24, Commanders 41
Falcons 0, Panthers 30
Texans 10, Jaguars 17
Broncos 20, Chargers 23
Saints 13, Seahawks 44
Cowboys 14, Bears 31
Cardinals 15, 49ers 16

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Fever 89, Aces 73
Mercury 69, Lynx 82

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!