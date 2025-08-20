Scoreboard roundup -- 8/19/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 4, Cubs 6 (Doubleheader, game 1)
Astros 0, Tigers 1
Cardinals 7, Marlins 4
Blue Jays 7, Pirates 3
Mets 8, Nationals 1
Mariners 4, Phillies 6
Orioles 4, Red Sox 3
White Sox 10, Braves 11
Yankees 13, Rays 3
Athletics 6, Twins 3
Rangers 2, Royals 5
Brewers 1, Cubs 4 (Doubleheader, game 2)
Dodgers 11, Rockies 4
Reds 6, Angels 4
Guardians 5, Diamondbacks 6
Giants 1, Padres 5

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 75, Liberty 85
Sun 80, Mystics 69
Storm 94, Sky 88
Dream 72, Aces 74
Mercury 98, Valkyries 91

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!