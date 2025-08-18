Scoreboard roundup -- 8/17/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Phillies 11, Nationals 9
Marlins 5, Red Sox 3
Rangers 10, Blue Jays 4
Braves 5, Guardians 4
Brewers 2, Reds 3
Orioles 12, Astros 0
White Sox 2, Royals 6
Tigers 1, Twins 8
Yankees 8, Cardinals 4
Pirates 3, Cubs 4
Diamondbacks 5, Rockies 6
Rays 1, Giants 7
Angels 11, Athletics 5
Padres 4, Dodgers 5
Mariners 3, Mets 7

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Fever 99, Sun 93
Sparks 86, Mystics 95
Wings 87, Aces 106
Mercury 85, Storm 82
Dream 79, Valkyries 63

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

