Scoreboard roundup -- 8/10/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 3, Twins 5
Reds 14, Pirates 8
Astros 7, Yankees 1
Marlins 1, Braves 7
Athletics 3, Orioles 2
Angels 5, Tigers 9
Guardians 4, White Sox 6
Mets 6, Brewers 7
Phillies 4, Rangers 2
Nationals 8, Giants 0
Red Sox 2, Padres 6
Rockies 6, Diamondbacks 13
Rays 3, Mariners 6
Blue Jays 5, Dodgers 4
Cubs 2, Cardinals 3

WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Lynx 83, Liberty 71
Mystics 91, Wings 78
Dream 74, Mercury 66
Storm 91, Sparks 94
Sun 86, Aces 94

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!