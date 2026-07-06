Scoreboard roundup -- 7/5/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 10, Braves 9
Pirates 11, Nationals 5
Orioles 2, Reds 3
Twins 6, Yankees 1
White Sox 7, Guardians 6
Cardinals 4, Cubs 6
Phillies 2, Royals 5
Tigers 6, Rangers 3
Rays 0, Astros 2
Giants 6, Rockies 7
Brewers 3, Diamondbacks 2
Marlins 9, Athletics 8
Blue Jays 0, Mariners 4
Padres 5, Dodgers 2
Red Sox 7, Angels 5
FIFA World Cup
Brazil 1, Norway 2
Mexico 2, England 3
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.