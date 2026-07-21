Scoreboard roundup -- 7/20/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Twins 4, Guardians 13
Dodgers 7, Phillies 10
Pirates 5, Yankees 8
Rays 7, Blue Jays 1
Orioles 5, Red Sox 6
Padres 2, Braves 3
Mets 3, Brewers 8
Giants 3, Royals 4
White Sox 10, Rangers 3
Tigers 8, Cubs 6
Marlins 6, Astros 8
Nationals 7, Rockies 3
Athletics 5, Diamondbacks 2
Reds 0, Mariners 8
Cardinals 2, Angels 3
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Aces 109, Tempo 83
Liberty 99, Wings 98
Mystics 90, Valkyries 82
Lynx 105, Storms 102
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