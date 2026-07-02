Scoreboard roundup -- 7/1/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
White Sox 1, Orioles 6
Rangers 4, Guardians 9
Tigers 6, Yankees 2
Nationals 10, Red Sox 2
Padres 3, Cubs 23
Mets 3, Blue Jays 9
Pirates 6, Phillies 10
Cardinals 1, Braves 5
Rays 4, Royals 0
Reds 2, Brewers 4
Twins 8, Astros 3
Marlins 3, Rockies 6
Dodgers 1, Athletics 7
Giants 6, Diamondbacks 4
FIFA World Cup
England 2, Congo DR 1
Belgium 3, Senegal 2
United States 2, Bosnia-Herzegovina 0
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