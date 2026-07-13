Scoreboard roundup -- 7/12/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Brewers 5, Pirates 14
Royals 2, Orioles 8
Yankees 5, Nationals 3
Red Sox 3, Mets 2
Cubs 8, Reds 4
Guardians 5, Marlins 2
Phillies 5, Tigers 0
Mariners 8, Rays 2
Angels 2, Twins 4
Athletics 1, White Sox 9
Braves 4, Cardinals 3
Astros 5, Rangers 6
Rockies 1, Giants 3
Diamondbacks 5, Dodgers 3
Blue Jays 4, Padres 5
WIMBLEDON
Men's Final: Jannik Sinner beats Alexander Zverev, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4
Women's Final: Linda Noskova beats Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3
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