Scoreboard roundup -- 6/30/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
White Sox 9, Orioles 3
Pirates 0, Phillies 8
Rangers 4, Guardians 2
Tigers 9, Yankees 3
Mets 3, Blue Jays 0
Nationals 8, Red Sox 1
Cardinals 5, Braves 3
Reds 2, Brewers 7
Rays 10, Royals 4
Padres 7, Cubs 9
Twins 4, Astros 6
Marlins 14, Rockies 3
Angels 3, Mariners 8
Dodgers 9, Athletics 3
Giants 2, Diamondbacks 8
FIFA World Cup
Ivory Coast 1, Norway 2
France 3, Sweden 0
Mexico 2, Ecuador 0
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.