Scoreboard roundup -- 6/24/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rangers 2, Marlins 4
Cubs 10, Mets 3 (Doubleheader, game 1)
Guardians 4, White Sox 3
Red Sox 6, Rockies 8
Orioles 6, Angels 7
Royals 3, Rays 5
Yankees 4, Tigers 2
Mariners 1, Pirates 11Phillies 5, Nationals 4
Astros 3, Blue Jays 1
Cubs 10, Mets 5 (Doubleheader, game 2)
Brewers 6, Reds 5
Dodgers 4, Twins 3
Diamondbacks 9, Cardinals 4
Braves 2, Padres 5
Athletics 1, Giants 2
FIFA World Cup
Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1
Switzerland 2, Canada 1
Morocco 4, Haiti 2
Scotland 0, Brazil 3
Czechia 0, Mexico 3
South Africa 1, South Korea 0
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