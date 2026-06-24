Scoreboard roundup -- 6/23/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Tuesday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Astros 9, Blue Jays 7
Royals 12, Rays 5
Yankees 4, Tigers 3
Mariners 3, Pirates 2
Rangers 4, Marlins 6
Phillies 14, Nationals 9
Cubs 9, Mets 6
Brewers 2, Reds 0
Guardians 1, White Sox 2
Dodgers 12, Twins 3
Diamondbacks 4, Cardinals 3
Red Sox 5, Rockies 2
Orioles 1, Angels 5
Braves 6, Padres 7
Athletics 1, Giants 3
FIFA World Cup
Portugal 5, Uzbekistan 0
England 0, Ghana 0
Panama 0, Croatia 1
Colombia 1, Congo DR 0
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