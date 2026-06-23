Scoreboard roundup -- 6/22/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Yankees 3, Tigers 5
Royals 2, Rays 1
Rangers 4, Marlins 3
Phillies 1, Nationals 4
Astros 2, Blue Jays 4
Brewers 2, Reds 1
Guardians 5, White Sox 6
Dodgers 2, Twins 1
Diamondbacks 2, Cardinals 3
Red Sox 2, Rockies 3
Orioles 6, Angels 1
Braves 0, Padres 1
Cubs, Mets (POSTPONED)
FIFA World Cup
Argentina 2, Austria 0
Frances 3, Iraq 0
Norway 3, Senegal 2
Jordan 1, Algeria 2
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