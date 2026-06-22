Scoreboard roundup -- 6/21/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 4, Yankees 1
Brewers 9, Braves 4
White Sox 4, Tigers 5
Giants 1, Marlins 2
Nationals 3, Rays 4
Guardians 1, Astros 2
Cardinals 12, Royals 10
Padres 3, Rangers 4
Pirates 8, Rockies 6
Twins 4, Diamondbacks 2
Angels 9, Athletics 7
Orioles 12, Dodgers 1
Red Sox 1, Mariners 3
Mets 2, Phillies 6
Blue Jays, Cubs (POSTPONED)
FIFA World Cup
Tunisia 0, Japan 4
Spain 4, Saudi Arabia 0
Belgium 0, Iran 0
Uruguay 2, Cape Verde 2
New Zealand 1, Egypt 3
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