Scoreboard roundup -- 6/10/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Spurs 106, Knicks 107 (NBA Finals - Game 4, NY leads series 3-1)
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Rays 7
Yankees 8, Guardians 4
Nationals 10, Giants 11
Reds 4, Padres 5
Mariners 2, Orioles 7
Diamondbacks 0, Marlins 8
Dodgers 8, Pirates 9
Twins 6, Tigers 4
Phillies 7, Blue Jays 4
Cardinals 9, Mets 2
Braves 1, White Sox 2
Rangers 6, Royals 4
Cubs 2, Rockies 3
Brewers 3, Athletics 4
Astros 2, Angels 3
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