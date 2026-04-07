Scoreboard roundup -- 4/6/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday's sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 108, Hawks 105
Pistons 107, Magic 123
Cavaliers 142, Grizzlies 126
76ers 102, Spurs 115
Trail Blazers 132, Nuggets 137
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Lightning 2, Sabres 4
Kraken 2, Jets 6
Blackhawks 2, Sharks 3
Predators 2, Kings 3
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Cubs 4, Rays 6
Royals 4, Guardians 2
Reds 2, Marlins 0
Padres 5, Pirates 0
Brewers 8, Red Sox 6
Cardinals 6, Nationals 9
Dodgers 14, Blue Jays 2
Orioles 2, White Sox 1
Tigers 3, Twins 7
Mariners 1, Rangers 2
Astros 7, Rockies 9
Braves 2, Angels 6
Phillies 6, Giants 4
NCAA Men's Basketball Championship - National Championship
UConn 63, Michigan 69
