Scoreboard roundup -- 4/19/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 91, Celtics 123
Suns 84, Thunder 119
Magic 112, Pistons 101
Trail Blazers 98, Spurs 111
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 1, Avalanche 2
Canadiens 4, Lightning 3
Bruins 3, Sabres 4
Mammoth 2, Golden Knights 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 0, Yankees 7
Giants 0, Nationals 3
Rays 3, Pirates 6
Orioles 4, Guardians 8
Brewers 3, Marlins 5
Reds 7, Twins 4
Cardinals 7, Astros 5
Mets 1, Cubs 2
Dodgers 6, Rockies 9
White Sox 7, Athletics 4
Padres 2, Angels 1
Rangers 2, Mariners 5
Blue Jays 10, Diamondbacks 4
Tigers 6, Red Sox 2
Braves 4, Phillies 2
