Scoreboard roundup -- 4/15/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Wednesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 97, 76ers 109
Warriors 126, Clippers 121
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 1, Senators 3
Sharks 2, Blackhawks 5
Kraken 1, Golden Knights 4
Stars 4, Sabres 3
Rangers 4, Lightning 2
Red Wings 1, Panthers 8
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 8, White Sox 3
Blue Jays 1, Brewers 2
Rockies 1, Astros 3
Mariners 6, Padres 7
Rangers 5, Athletics 6
Mets 2, Dodgers 8
Diamondbacks 8, Orioles 5
Guardians 3, Cardinals 5
Red Sox 9, Twins 5
Cubs 11, Phillies 2
Royals 1, Tigers 2
Giants 3, Reds 8
Nationals 0, Pirates 2
Angels 4, Yankees 5
Marlins 3, Bruins 6
