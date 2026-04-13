Scoreboard roundup -- 4/12/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday's sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 108, Celtics 113
Wizards 117, Cavaliers 130
Pistons 133, Pacers 121
Hawks 117, Heat 143
Hornets 110, Knicks 96
Bucks 106, 76ers 126
Nets 101, Raptors 136
Bulls 128, Mavericks 149
Grizzlies 101, Rockets 132
Pelicans 126, Timberwolves 132
Suns 135, Thunder 103
Nuggets 128, Spurs 118
Jazz 107, Lakers 131
Warriors 110, Clippers 115
Kings 110, Trail Blazers 122
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 0, Capitals 3
Canadiens 4, Islanders 1
Bruins 3, Blue Jackets 2
Senators 3, Devils 4
Canucks 4, Ducks 3
Mammoth 1, Flames 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 4, Phillies 3
Giants 2, Orioles 6
Twins 8, Blue Jays 2
Angels 9, Reds 6
Athletics 1, Mets 0
Marlins 2, Tigers 8
Yankees 4, Rays 5
Nationals 8, Brewers 6
Red Sox 9, Cardinals 3
Pirates 6, Cubs 7
White Sox 6, Royals 5
Rockies 2, Padres 7
Astros 1, Mariners 6
Rangers 5, Dodgers 2
Guardians 1, Braves 13
