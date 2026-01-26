Scoreboard roundup -- 1/25/26

(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Patriots 10, Broncos 7
Rams 27, Seahawks 31
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 116, Pistons 139
Warriors 111, Timberwolves 85
Raptors 103, Thunder 101
Pelicans 104, Spurs 95
Heat 111, Suns 102
Nets 89, Clippers 126
Nuggets, Grizzlies (POSTPONED)
Mavericks, Bucks (POSTPONED)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Avalanche 4, Maple Leafs 1
Devils 2, Kraken 4
Golden Knights 1, Senators 7
Penguins 3, Canucks 2
Panthers 5, Blackhawks 1
Ducks 4, Flames 3
