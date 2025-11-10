Scoreboard roundup -- 11/9/25

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Falcons 25, Colts 31
Giants 20, Bears 24
Bills 13, Dolphins 30
Ravens 27, Vikings 19
Browns 20, Jets 27
Patriots 28, Buccaneers 23
Saints 17, Panthers 7
Jaguars 29, Texans 36
Cardinals 22, Seahawks 44
Rams 42, 49ers 26
Lions 44, Commanders 22
Steelers 10, Chargers 25
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Rockets 122, Bucks 115
Nets 98, Knicks 134
Celtics 111, Magic 107
Thunder 114, Grizzlies 100
Pistons 111, 76ers 108
Pacers 83, Warriors 114
Timberwolves 144, Kings 117
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blackhawks 5, Red Wings 1
Kings 3, Penguins 2
Hurricanes 5, Maple Leafs 4
Mammoth 2, Senators 4
Kraken 1, Stars 2
Flames 0, Wild 2
Avalanche 5, Canucks 4
Jets 1, Ducks 4
