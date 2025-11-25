Scoreboard roundup -- 11/24/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 0, Lightning 3
Red Wings 3, Devils 4
Blues 2, Rangers 3
Blue Jackets 1, Capitals 5
Panthers 8, Predators 3
Golden Knights 1, Mammoth 5
Senators 1, Kings 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 122, Pacers 117
Cavaliers 99, Raptors 110
Knicks 113, Nets 100
Mavericks 102, Heat 106
Nuggets 125, Grizzlies 115
Trail Blazers 115, Bucks 103
Bulls 130, Pelicans 143
Rockets 114, Suns 92
Jazz 117, Warriors 134
Timberwolves 112, Kings 117

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Panthers 9, 49ers 20

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

0
Comments on this article
0
On Air99.5 KISS FM - KISS Rocks San Antonio Logo
    View All
    844-470-5477

    More from KISS

    KISS Photos

    mobile apps

    Everything you love about kissrocks.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!