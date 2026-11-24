NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bengals 20, Commanders 22
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 2, Devils 3
Kings 2, Canadiens 1
Flames 1, Senators 2
Maple Leafs 4, Islanders 2
Mammoth 2, Jets 4
Ducks 2, Kraken 3
Wild 5, Sharks 2
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Grizzlies 117, Hornets 111
Trail Blazers 128, 76ers 111
Thunder 120, Pacers 125
Bucks 116, Raptors 111
Nets 116, Timberwolves 142
Cavaliers 108, Bulls 122
Suns 123, Pelicans 119
Clippers 104, Rockets 116
Jazz 94, Lakers 109
Spurs 123, Kings 107
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