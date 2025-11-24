Scoreboard roundup -- 11/23/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Steelers 28, Bears 31
Patriots 26, Bengals 20
Giants 27, Lions 34
Vikings 6, Packers 23
Seahawks 30, Titans 24
Colts 20, Chiefs 23
Jets 10, Ravens 23
Browns 24, Raiders 10
Jaguars 27, Cardinals 24
Eagles 21, Cowboys 24
Falcons 24, Saints 10
Buccaneers 7, Rams 34

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 127, 76ers 117
Hornets 110, Hawks 113
Magic 129, Celtics 138
Clippers 105, Cavaliers 120
Nets 109, Raptors 119
Trail Blazers 95, Thunder 122
Spurs 102, Suns 111
Lakers 108, Jazz 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 1, Sabres 4
Wild 3, Jets 0
Kraken 0, Islanders 1
Avalanche 1, Blackhawks 0
Bruins 1, Sharks 3
Flames 5, Canucks 2

