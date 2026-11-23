NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Dolphins 9, Bills 26
Saints 13, Bears 21
Titans 30, Cowboys 51
Buccaneers 21, Lions 31
Cardinals 7, Chiefs 34
Steelers 16, Eagles 19
Ravens 33, Panthers 35
Jets 27, Chargers 24
Raiders 24, Broncos 38
Jaguars 18, Giants 23
Vikings 10, 49ers 35
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Pistons 97, Hawks 107
Thunder 113, Heat 123
Magic 96, Wizards 116
Nuggets 151, Bulls 145
Mavericks 116, Jazz 114
Pacers 106, Knicks 113
Celtics 87, Warriors 88
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 5, Rangers 2
Sabres 6, Lightning 2
Oilers 4, Blues 5
Penguins 0, Stars 1
Blackhawks 6, Canucks 3
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