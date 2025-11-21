Scoreboard roundup -- 11/20/25

By ABC Audio
(NEW YORK) -- Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 101, Magic 129
Kings 96, Grizzlies 137
76ers 123, Bucks 114
Hawks 126, Spurs 135

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 3, Maple Leafs 2
Capitals 8, Canadiens 4
Islanders 5, Red Wings 0
Devils 0, Panthers 1
Blues 2, Flyers 3
Oilers 1, Lightning 2
Kraken 3, Blackhawks 2
Rangers 3, Avalanche 6
Golden Knights 4, Mammoth 1
Stars 4, Canucks 2
Senators 3, Ducks 2
Kings 3, Sharks 4

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Bills 19, Texans 23

Copyright © 2025, ABC Audio. All rights reserved.

