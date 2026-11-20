NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Colts 3, Texans 26
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Warriors 98, Grizzlies 126
Trail Blazers 124, Bucks 114
Knicks 102, Timberwolves 99
Clippers 112, Spurs 124
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Kings 4, Maple Leafs 3
Flyers 6, Senators 5
Blues 5, Penguins 2
Sabres 6, Capitals 3
Canadiens 2, Hurricanes 1
Islanders 3, Jets 4
Oilers 1, Lightning 3
Blue Jackets 4, Blackhawks 2
Wild 4, Flames 1
Ducks 0, Avalanche 4
Canucks 1, Kraken 5
Stars 4, Golden Knights 3
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